Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:25, 6 августа 2026Экономика

Россиянам назвали способ забрать все пенсионные накопления сразу

Аналитик Иванова: При наличии на счете до 440 тысяч рублей человек сможет забрать их сразу
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ключевое право на единовременное получение пенсионных накоплений определяется так называемым «золотым правилом 10 процентов». Об этом заявила глава НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова, ее слова приводит «Прайм».

Получить сразу все накопления, отметила аналитик, можно, если расчетный размер ежемесячной пенсии не превышает десятую часть федерального прожиточного минимума пенсионера. В этом году последний показатель составляет 16 288 рублей, пояснила Иванова.

Соответственно, порог окажется на уровне 1628,8 рубля, добавила она. Расчетный размер пенсии определяется путем деления всей суммы накоплений на 270 месяцев (ожидаемый период выплат, установленный государством). В итоге при наличии на счете до 440 тысяч рублей гражданин, скорее всего, сможет получить все накопления сразу, констатировала Иванова.

Ранее доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финансового университета при Правительстве РФ Елена Алтухова назвала россиянам способ получать пенсию около 130 тысяч рублей. Для этого, пояснила она, необходимо на протяжении большей части профессиональной карьеры иметь высокую зарплату и отложить выход на пенсию на 10 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ракетную опасность объявили в российском регионе в 1300 километрах от границы с Украиной
    «Птиц Мадьяра» уничтожили авиаударом
    Популярный российский комик рассказал о психическом расстройстве
    Россияне обогнали европейцев по визитам на курорт Турции
    Стали известны подробности о поиске пропавших без вести жителей Курской области
    Названа причина рекордного роста цен на золото
    Глава МИД Азербайджана возложил цветы к памятнику ВСУ
    Премьера Польши призвали найти мужество и лишить Зеленского высшей государственной награды
    Москвичей предупредили о 32-градусной жаре
    Подростки собирали информацию для терактов против участников СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok