Россиянам назвали способ забрать все пенсионные накопления сразу

Аналитик Иванова: При наличии на счете до 440 тысяч рублей человек сможет забрать их сразу

Ключевое право на единовременное получение пенсионных накоплений определяется так называемым «золотым правилом 10 процентов». Об этом заявила глава НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова, ее слова приводит «Прайм».

Получить сразу все накопления, отметила аналитик, можно, если расчетный размер ежемесячной пенсии не превышает десятую часть федерального прожиточного минимума пенсионера. В этом году последний показатель составляет 16 288 рублей, пояснила Иванова.

Соответственно, порог окажется на уровне 1628,8 рубля, добавила она. Расчетный размер пенсии определяется путем деления всей суммы накоплений на 270 месяцев (ожидаемый период выплат, установленный государством). В итоге при наличии на счете до 440 тысяч рублей гражданин, скорее всего, сможет получить все накопления сразу, констатировала Иванова.

Ранее доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финансового университета при Правительстве РФ Елена Алтухова назвала россиянам способ получать пенсию около 130 тысяч рублей. Для этого, пояснила она, необходимо на протяжении большей части профессиональной карьеры иметь высокую зарплату и отложить выход на пенсию на 10 лет.