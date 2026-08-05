Россиянам назвали способ получать пенсию в 130 тысяч рублей

Аналитик Алтухова: Высокая зарплата позволит получать максимальную пенсию в старости

Для получения максимальной пенсии в старости необходимо зарабатывать как можно больше в период основного трудового стажа. Об этом заявила доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финансового университета при Правительстве РФ Елена Алтухова. Ее слова приводит KP.RU.

Размер пенсии, пояснила аналитик, во многом зависит от дохода, который человек получал во время работы. Чем больше заработок, тем выше размер страховой пенсии по старости, отметила Алтухова.

При расчете социальных выплат доходы гражданина, которые он получал в трудоспособном возрасте, трансформируются в баллы. В настоящее время в год можно получить до 10 баллов, объяснила доцент. Для этого зарплата в 2026 году должна составлять около 248 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ.

Для получения пенсии примерно в 130 тысяч рублей, добавила она, нужно получать высокую зарплату на протяжении большей части профессиональной карьеры. Кроме того, следует отложить выход на пенсию на 10 лет (максимально возможная отсрочка). Это позволит увеличить накопленные баллы в 2,32 раза, а фиксированную выплату — в 2,11 раза. В дополнение к этому можно еще накопить самостоятельно или с помощью работодателя, заключила Алтухова.

Сейчас пенсии подавляющего числа пожилых россиян находятся кратно ниже указанного уровня. По итогам июня средний размер страховой соцвыплаты по старости составил 27 224 рубля.

Этого недостаточно для поддержания оптимального уровня жизни в старости, подчеркивала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Большую часть индексаций, пояснила она, сводят на нет высокая инфляция и рост коммунальных платежей. На этом фоне пожилым россиянам сейчас выгоднее продолжать работать даже по достижении пенсионного возраста, чем рассчитывать только на соцвыплаты от государства, констатировала она.