Россияне пережили самый теплый июль в истории

Гидрометцентр: Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Россияне пережили самый теплый июль за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В среднем по стране температура в июле поднялась до рекордно высоких показателей. Такой жары в России не было с 1891 года, когда начались регулярные наблюдения за погодой. До этого рекорд принадлежал 2010 году, запомнившемуся аномальной жарой и природными пожарами, в 2024-м рекорд был повторен.

Нынешние показатели синоптики объясняют прежде всего зноем на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах, где среднемесячные температуры превысили климатическую норму более чем на 2-3 градуса. В Тюменской же области норму обогнали на целых 4 градуса. При этом в Москве и Санкт-Петербурге, по словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температура в целом соответствовала норме, а аномалия укладывалась в минус 0,1 — плюс 0,2.

Ранее москвичам назвали срок окончания последней за лето волны жары. Температура пойдет на убыль уже на выходных: в субботу, 8 августа, пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров опустятся до плюс 24-26 градусов. В воскресенье, 9-го числа, станет еще прохладнее — ожидается до плюс 23-25 градусов.