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20:18, 3 августа 2026 (обновлено: 20:19, 3 августа 2026)Экономика

В Москву придет жара в последний раз

Синоптик Леус: В столицу придет последняя волна жары текущего лета
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В столицу придет последняя волна жары текущего лета, сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Минувшее воскресенье в столице стало самым теплым днем с начала года. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 30,7 градуса.

Во вторник на погоду столицы усилит свое влияние антициклон. Он сохранит ее солнечной и сухой, а температура воздуха превысит климатическую норму — днем ожидается плюс 25-27 градусов.

В середине недели характер погоды в столице изменится мало. Барический максимум вновь оградит регион от нашествия дождевых облаков и продолжит постепенно повышать температуру — после полудня ожидается плюс 27-29 градусов. В четверг, смещаясь к юго-востоку, антициклон покинет столицу, но пока сохранит в регионе сухую и жаркую погоду, вновь отправляя температуру выше 30-градусной отметки — максимум достигнет плюс 30-32 градусов.

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Такая же температура ожидается и в пятницу, но на этот раз во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы с порывистым ветром.

Жара окажется последней для этого лета, поскольку световой день будет становиться все короче, оставляя меньше времени на дневной прогрев и увеличивая период ночного выхолаживания.

В субботу ожидаются кратковременные дожди и плюс 24-26 градусов. В воскресенье вероятность осадков невелика и еще чуть прохладнее — плюс 23-25 градусов.

Ранее в МЧС призвали москвичей соблюдать осторожность со среды по пятницу, 5-7 августа, так как в эти дни ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 30-32 градусов.

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