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21:03, 3 августа 2026Россия

В Минобороны отчитались о перехваченных за день украинских дронах

МО РФ: Силы ПВО перехватили 58 украинских БПЛА над территорией России

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников над территорией России, об этом отчитались в Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа были сбиты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и Черным морем.

Ранее стало известно, что трехлетний ребенок и его бабушка пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор Первомайский Краснояружского округа в Белгородской области.

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