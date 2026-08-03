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21:20, 3 августа 2026 (обновлено: 21:31, 3 августа 2026)Мир

Немецкий бундесвер развернул спецподразделение РЭБ в Литве на границе с Белоруссией

Euronews: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ в Литве на границе с Белоруссией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ardan Fuessmann / Globallookpress.com

Немецкий бундесвер развернул спецподразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Литве на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Euronews.

«В Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы (…) радио- и радиолокационных систем», — отмечается в публикации.

Вблизи белорусской границы осуществляется круглосуточный перехват данных, мониторинг частот и дешифровка сигналов связи. Данные направляются в единый координационный центр НАТО.

Позиции спецподразделения на базе грузовых автомобилей замаскированы. Также в приграничной зоне развернуты пешие группы спецназа РЭБ, военнослужащие переносят 30-килограммовые ранцевые комплексы, позволяющие разворачивать оперативную связь в отсутствие инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Белоруссия формирует на границе с Украиной 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Об этом сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

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