Немецкий бундесвер развернул спецподразделение РЭБ в Литве на границе с Белоруссией

Euronews: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ в Литве на границе с Белоруссией

Немецкий бундесвер развернул спецподразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Литве на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Euronews.

«В Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы (…) радио- и радиолокационных систем», — отмечается в публикации.

Вблизи белорусской границы осуществляется круглосуточный перехват данных, мониторинг частот и дешифровка сигналов связи. Данные направляются в единый координационный центр НАТО.

Позиции спецподразделения на базе грузовых автомобилей замаскированы. Также в приграничной зоне развернуты пешие группы спецназа РЭБ, военнослужащие переносят 30-килограммовые ранцевые комплексы, позволяющие разворачивать оперативную связь в отсутствие инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Белоруссия формирует на границе с Украиной 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Об этом сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

