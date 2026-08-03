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22:28, 3 августа 2026 (обновлено: 22:37, 3 августа 2026)Бывший СССР

На Украине заявили о критической ситуации с теплоснабжением

Мендель заявила, что украинское население обречено из-за ситуации с теплоснабжением
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На Украине сложилась критическая ситуация с теплоснабжением, и грядущая зима принесет страдания миллионам жителей страны. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в социальной сети X.

«Зима будет тяжелой для Украины: энергетическому сектору по-прежнему необходимо около 650 миллионов евро до начала отопительного сезона», — написала Мендель. Она подчеркнула, что исправить ситуацию не сможет никакая помощь — привести энергетическую инфраструктуру в норму получится только тогда, когда завершится конфликт.

«Украинcкое население обречено», — резюмировала она.

Ранее эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик заявил, что главными рисками для энергетики Украины станут морозы, удары и исчерпание газа.

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