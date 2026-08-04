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01:05, 4 августа 2026Мир

Расходы рядового европейца на поддержку Украины подсчитали

«Известия»: Расходы рядового европейца на поддержку Украины выросли в полтора раза
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Расходы рядовых граждан европейских стран НАТО на поддержку Украины с января 2025 года увеличились в полтора раза и достигли 618 долларов за год. Об этом свидетельствуют подсчеты газеты «Известия» на основе данных Кильского института мировой экономики и Eurostat.

С января 2025 года европейские союзники Украины выделили ей около 96 миллиардов долларов. При этом общие расходы европейских стран НАТО на помощь Киеву с начала российско-украинского конфликта превысили 237 миллиардов долларов.

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Как указывает издание, самые высокие расходы на душу населения наблюдаются в странах Северной Европы и Балтии. Лидером остается Дания — за все время конфликта расходы каждого жителя составили около 2,5 тысячи долларов. Наибольший темп роста подушевых расходов зафиксирован в Норвегии.

Ранее стало известно, что страны Запада начали возвращать производство взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов на свою территорию на фоне роста расходов на оборону из-за конфликта на Украине.

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