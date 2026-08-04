Бывший финский депутат Туртиайнен назвал идущих в ВСУ соотечественников фашистами

Граждане Финляндии, которые вступают в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве наемников — это фашисты. С такой оценкой в беседе с РИА Новости выступил бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.

«Они фашисты [финские наемники на стороне ВСУ]. Я хочу спросить у них, неужели они действительно считают, что находятся на правильной стороне истории?» — задался он вопросом.

Туртиайнен был депутатом парламента с 2019 по 2023 год. В 2021 году основал партию «Власть принадлежит народу». Выступал против вступления страны в НАТО и за сохранение отношений с Россией. В конце 2025 года вместе с женой переехал в Россию, получив статус беженца.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обратился к Евросоюзу, призвав прекратить военную помощь Украине.