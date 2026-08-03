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23:37, 3 августа 2026 (обновлено: 23:47, 3 августа 2026)Мир

В Финляндии выступили с призывом к Евросоюзу по Украине

Финский политик Мема призвал фон дер Ляйен прекратить военную помощь Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обратился к Евросоюзу с заявлением по Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Мема выступил с призывом к Евросоюзу по Украине и предложил объединению прекратить военную помощь Киеву. По его мнению, необходимо заставить страну соблюдать правила ведения боя и остановить удары по мирным гражданам.

«Я призываю [председателя Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителей», — отметил политик.

Ранее Мема призвал президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с Россией. Он добавил, что Зеленскому следует прекратить атаки на российскую территорию, если он хочет остановить российские удары.

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