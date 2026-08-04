Российское авторское общество захотело взыскать 100 тысяч рублей с театра Кадышевой

РИА Новости: Российское авторское общество подало иск к театру Кадышевой

Российское авторское общество захотело взыскать 100 тысяч рублей с театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий иск поступил в суд 31 июля, он еще не принят к рассмотрению. Основания исковых требований на данный момент не уточняются.

Агентство также уточнило, что стороны не так давно судились. В ноябре суд взыскал с театра по иску Российского авторского общества компенсацию в 40 тысяч рублей за исполнение песни Кадышевой «Россия! Русь!» без договора с автором музыкального произведения Виктором Пеленягрэ.

«Золотое кольцо» подало апелляционную жалобу, в ходе рассмотрения которой РАО в марте 2026 года отказалось от иска по неуточненным причинам.

В ноябре прошлого года также стало известно, что к театру народной музыки и песни «Золотое кольцо» подали иск о взыскании около 1,8 миллиона рублей. Иск подала компания «Дворец спорта», являющаяся владельцем Ледового дворца в Санкт-Петербурге.

