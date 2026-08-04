Командир «Ахмата» Аид: Латиноамериканских наемников отправляют на Украину за боевым опытом

Картели Латинской Америки отправляют наемников на Украину, чтобы те прошли боевую подготовку. Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Командир подчеркнул, что огромное число наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют именно латиноамериканцы — колумбийцы, мексиканцы. «Если раньше это были грузины, поляки и так далее, сейчас это именно страны Латинской Америки», — отметил Аид. В пример он привел массовый заход латиноамериканских наемников в Сумскую область текущей зимой.

По словам командира, Киев «выстроил взаимоотношения с картелями». «Боевики картеля по факту попадают на контракт, проходят боевую обкатку в рядах Украины и потом возвращаются к себе на родину уже с боевым опытом... Ребята прошли боевую обкатку и прибыли к себе творить бардак», — объяснил он.

Аид назвал наемников из Латинской Америки «бесконечным ресурсом пополнения пушечного мяса» для ВСУ.

Ранее в пророссийском подполье сообщили, что в рядах ВСУ числится около 16,5 тысячи иностранных наемников. Основную массу составляют выходцы из Латинской Америки, в частности, из Колумбии, Мексики, Сальвадора и Венесуэлы.