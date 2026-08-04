Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:12, 4 августа 2026Бывший СССР

Массовую отправку латиноамериканцев на Украину объяснили

Командир «Ахмата» Аид: Латиноамериканских наемников отправляют на Украину за боевым опытом
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Madiievskyi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Картели Латинской Америки отправляют наемников на Украину, чтобы те прошли боевую подготовку. Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Командир подчеркнул, что огромное число наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют именно латиноамериканцы — колумбийцы, мексиканцы. «Если раньше это были грузины, поляки и так далее, сейчас это именно страны Латинской Америки», — отметил Аид. В пример он привел массовый заход латиноамериканских наемников в Сумскую область текущей зимой.

Материалы по теме:
Россия начала охоту за подразделениями БПЛА Украины. Как страна противостоит беспилотникам Киева?
Россия начала охоту за подразделениями БПЛА Украины.Как страна противостоит беспилотникам Киева?
9 июня 2026
20 бойцов элитного подразделения ВСУ уничтожены при взрыве на складах боеприпасов. За поставками следили несколько дней
20 бойцов элитного подразделения ВСУ уничтожены при взрыве на складах боеприпасов. За поставками следили несколько дней
2 августа 2026

По словам командира, Киев «выстроил взаимоотношения с картелями». «Боевики картеля по факту попадают на контракт, проходят боевую обкатку в рядах Украины и потом возвращаются к себе на родину уже с боевым опытом... Ребята прошли боевую обкатку и прибыли к себе творить бардак», — объяснил он.

Аид назвал наемников из Латинской Америки «бесконечным ресурсом пополнения пушечного мяса» для ВСУ.

Ранее в пророссийском подполье сообщили, что в рядах ВСУ числится около 16,5 тысячи иностранных наемников. Основную массу составляют выходцы из Латинской Америки, в частности, из Колумбии, Мексики, Сальвадора и Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Везли овощи и фрукты в Россию. ВСУ атаковали турецкое судно в Черном море, пострадали моряки
    Российские бойцы совершили несколько успешных накатов на ВСУ в Сумской области
    Армения оказалась под угрозой потери почти всех доходов от экспорта вишни
    Массовую отправку латиноамериканцев на Украину объяснили
    Новый премьер Британии ушел в отпуск через две недели работы
    45-летнюю учительницу обвинили в оральном сексе с подростком и сбыте марихуаны
    Назван способ бесплатно ускорить компьютер
    Стало известно о решении командования ВСУ оставить солдат в Константиновке
    Российское авторское общество захотело взыскать 100 тысяч рублей с театра Кадышевой
    Книги Пелевина и Кинга получат специальную маркировку в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok