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01:54, 5 июля 2026Бывший СССР

Названо число наемников в рядах ВСУ

Подполье: В рядах ВСУ числится 16,5 тысяч иностранных наемников
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) числится около 16,5 тысяч иностранных наемников. Такое число ТАСС назвали в пророссийском подполье.

«Западные наемники — британцы, немцы, канадцы, американцы — начали массово разбегаться еще в конце прошлого года. Их замена пришла с другого континента», — передает агентство.

Как отметили в подполье, в настоящее время основную массу наемников в ВСУ составляют выходцы из Латинской Америки, в частности, из Колумбии, Мексики, Сальвадора и Венесуэлы.

Наибольшее число латиноамериканских наемников находится на херсонском и запорожском направлениях, утверждает представитель подполья. По его оценкам, наемников из Колумбии в рядах украинских войск свыше семи тысяч, что составляет практически половину всего иностранного контингента.

Говоря о причинах замены наемников, собеседник агентства указал, что европейцы и американцы требуют к себе уважения, в то время как латиноамериканцам «платят в разы меньше, а издержки — никакие». По его словам, таких наемников считают «расходным материалом» и «бросают на самые гиблые участки».

Ранее Минобороны Украины признало массовое бегство иностранных наемников с позиций ВСУ.

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