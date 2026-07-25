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13:28, 25 июля 2026 (обновлено: 14:04, 25 июля 2026)Путешествия

Стало известно о массовых задержках рейсов из Москвы в Турцию

Во Внуково произошли массовые задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines
Мария Винар
СюжетЗадержка рейсов Пулково

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Более тысячи россиян не могут улететь на отдых из Москвы в Турцию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Так, стало известно, что массовые задержи случились у авиакомпании Turkish Airlines. В настоящий момент из аэропорта Внуково в Анталью не могут вылететь рейсы TK212 и TK3061.

Кроме того, проблемы с отправлением наблюдаются у TK3179, TK3085, TK3120А и TK 3121А до Даламана. Отмечается, что пассажиры одного из них ожидают вылет уже 12 часов. В то же время рейс TK3076, следующий из Даламана в Москву, не может вылететь 10 часов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines также столкнулась с задержками своих рейсов в аэропорту Пулково. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты в ночь на 24 июля около четырех часов.

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