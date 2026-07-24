Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:46, 24 июля 2026Путешествия

Задержки рейсов в аэропорту России достигли 20 часов

Задержки рейсов Turkish Airlines достигли 20 часов в Пулково из-за ограничений
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Задержки рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково достигли 20 часов из-за ограничений. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы в ночь на 24 июля около четырех часов. Вынужденный перерыв повлиял на расписание. С самыми большими корректировками столкнулась авиакомпания Turkish Airlines. Так, например, два рейса до Антальи — ТК3119 и ТК3141 — улетят с задержкой в 20 часов. ТК404 и ТК480 до Стамбула опаздывают на 16 часов. Кроме того, два самолета авиакомпании из-за плана «ковер» ушли на запасной аэродром в Москву.

Задержки авиаперевозчиков AJet, Pegasus и Corendon Airlines составили от четырех до семи часов. В пресс-службе Пулково сообщили, что аэропорт продолжает обслуживать рейсы по скорректированному расписанию.

Ранее сотни пассажиров застряли в трех аэропортах России из-за задержек авиарейсов. Массовое скопление людей образовалось в воздушных гаванях Барнаула, Кемерово и Омска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над Петербургом поднялись столбы дыма. Татьяна Ким сделала заявление о новых атаках на склады Wildberries
    Латвийская военная медсестра заработала миллионы на войне с Россией
    В Киеве прогремели взрывы
    Россияне поделились способами выбора подарка
    Культовый певец может прилететь в Москву
    Москвичам пообещали летнюю жару после выходных
    Тренер киевского «Динамо» отреагировал на российский флаг на матче команды в Лиге Европы
    Российский «Каракал» показали с «Корнетом»
    Способность Украины и Польши производить ракеты для Patriot оценили
    Задержки рейсов в аэропорту России достигли 20 часов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok