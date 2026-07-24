Задержки рейсов в аэропорту России достигли 20 часов

Задержки рейсов Turkish Airlines достигли 20 часов в Пулково из-за ограничений

Задержки рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково достигли 20 часов из-за ограничений. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы в ночь на 24 июля около четырех часов. Вынужденный перерыв повлиял на расписание. С самыми большими корректировками столкнулась авиакомпания Turkish Airlines. Так, например, два рейса до Антальи — ТК3119 и ТК3141 — улетят с задержкой в 20 часов. ТК404 и ТК480 до Стамбула опаздывают на 16 часов. Кроме того, два самолета авиакомпании из-за плана «ковер» ушли на запасной аэродром в Москву.

Задержки авиаперевозчиков AJet, Pegasus и Corendon Airlines составили от четырех до семи часов. В пресс-службе Пулково сообщили, что аэропорт продолжает обслуживать рейсы по скорректированному расписанию.

Ранее сотни пассажиров застряли в трех аэропортах России из-за задержек авиарейсов. Массовое скопление людей образовалось в воздушных гаванях Барнаула, Кемерово и Омска.