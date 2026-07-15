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10:33, 15 июля 2026Путешествия

Сотни пассажиров застряли в трех аэропортах России

Пассажиры застряли в аэропортах Барнаула, Кемерово и Омска из-за задержек рейсов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сотни пассажиров застряли в трех аэропортах России из-за задержек авиарейсов. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Массовое скопление людей образовалось в воздушных гаванях Барнаула, Кемерово и Омска. Причиной отставания от графика стало позднее прибытие бортов. Изменения коснулись вылетов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. «Транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным TourDom, отправления из Краснодара в Москву и Санкт-Петербург задержались на 17-20 часов. Причиной задержки стали ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА. Работа в аэропорту временно прекращалась трижды за 14 и 15 июля. В Сочи отстают от графика рейсы в Нижний Новгород (9 часов) и Тюмень (6 часов).

Ранее пассажиры российской авиакомпании застряли в Армении. Задержка произошла на рейсе Ереван — Москва.

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