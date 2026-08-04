Россиян предупредили о новой схеме мошенников с ЖКУ

Машаров: Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета платежей за ЖКУ

Мошенники начали выманивать у россиян персональные данные под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). О новой схеме граждан предупредил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, теперь злоумышленники рассылают пользователям сообщения, представляясь поставщиками коммунальных услуг. Они заявляют о перерасчете различных платежей и просят сообщить фамилию, имя, отчество, адрес, номер лицевого счета и другие данные.

Машаров призвал не доверять звонкам лиц, которые представляются сотрудниками официальных организаций. Он рекомендовал всегда самостоятельно перезванивать по подтвержденным номерам телефонов и уточнять поступившую информацию. Эксперт подчеркнул, что сотрудники организаций никогда не запрашивают проверочные коды и прочие персональные данные, а также не торопят клиентов с принятием важных решений.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года банки увеличили до 7 процентов возврат средств, похищенных мошенниками у клиентов.