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13:50, 4 августа 2026 (обновлено: 13:57, 4 августа 2026)Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с ЖКУ

Машаров: Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета платежей за ЖКУ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Мошенники начали выманивать у россиян персональные данные под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). О новой схеме граждан предупредил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, теперь злоумышленники рассылают пользователям сообщения, представляясь поставщиками коммунальных услуг. Они заявляют о перерасчете различных платежей и просят сообщить фамилию, имя, отчество, адрес, номер лицевого счета и другие данные.

Машаров призвал не доверять звонкам лиц, которые представляются сотрудниками официальных организаций. Он рекомендовал всегда самостоятельно перезванивать по подтвержденным номерам телефонов и уточнять поступившую информацию. Эксперт подчеркнул, что сотрудники организаций никогда не запрашивают проверочные коды и прочие персональные данные, а также не торопят клиентов с принятием важных решений.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года банки увеличили до 7 процентов возврат средств, похищенных мошенниками у клиентов.

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