Девушка похудела на 44 килограмма после расставания

Жительница Шотландии похудела на 44 килограмма благодаря дисциплине и операции

Жительница Шотландии Кара Маклеллан рассказала, как ей удалось похудеть на 44 килограмма. Ее историей делится The Sun.

По словам Маклеллан, она с детства стеснялась своей фигуры и носила мешковатую одежду. В 2023 году она рассталась с бойфрендом и решила похудеть. Тогда девушка весила 105 килограммов.

Маклеллан призналась, что несколько килограммов она скинула из-за расставания: просто не могла есть из-за стресса. Позже она выработала дисциплину: отказалась от жирной еды в пользу продуктов, богатых белком, и стала ходить в спортзал три раза в неделю.

В мае 2025 года Маклеллан сделала липосакцию и подтяжку живота и груди, устав от обвисшей кожи. Как утверждает девушка, ей удалили около 15 килограммов кожи и выкачали пять литров жира.

Сначала она чувствовала себя некомфортно в новом теле, но затем привыкла. «У меня больше энергии, больше уверенности, я выгляжу здорово», — заявила Маклеллан.

По словам девушки, после похудения ей даже стали писать те парни, которые не хотели общаться с ней в школе. «Теперь, глядя в зеркало, я чувствую, что могу быть собой, и если меня осуждают, то это уже не ранит так сильно», — добавила она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Лорет Латимер похудела на 55 килограммов за пять месяцев благодаря дефициту калорий и ходьбе. Она призналась, что решила кардинально изменить жизнь после расставания.

