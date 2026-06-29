Женщина похудела после расставания на 55 килограммов и стала моделью

Жительница Великобритании после расставания сбросила 55 килограммов за пять месяцев

Жительница Великобритании Лорет Латимер похудела на 55 килограммов за пять месяцев благодаря дефициту калорий и ходьбе. Об этом пишет People.

Латимер призналась, что решила кардинально изменить жизнь после расставания. В отношениях она не следила за тем, что ела, и быстро набрала вес. Оставшись одна, британка отказалась от вредных перекусов и заменила высококалорийную еду на йогурты, фрукты и салаты. Кроме того, она старалась проходить не меньше 20 тысяч шагов в день.

Женщина стала рассказывать об истории преображения в социальных сетях, и ее заметило модельное агентство. По словам Латимер, теперь она работает моделью, тщательно ухаживает за кожей и следит за питанием. Она не ищет новых отношений. «У меня нет времени развлекать мужчин. Сейчас я инвестирую в себя», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Эми Хоксворт похудела на 64 килограмма, однако у нее осталось много обвисшей кожи на животе. По словам британки, это спровоцировало проблемы в отношениях с мужчинами.

