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15:24, 4 августа 2026 (обновлено: 15:33, 4 августа 2026)Интернет и СМИ

Названа причина временного исчезновения Telegram из App Store

Компания Apple временно удалила Telegram из App Store из-за контента с эксплуатацией детей
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Pavel105 / Shutterstock / Fotodom

В компании Apple назвали причину временного исчезновения мессенджера Telegram из магазина приложений App Store. Заявление компании приводит Bloomberg.

«Мы временно удалили Telegram из App Store после того, как в ходе проверки обнаружили контент, который нарушает наши строгие правила, запрещающие материалы с сексуальной эксплуатацией детей», — сообщил представитель Apple.

В компании добавили, что приложение вернули в магазин после того, как разработчик оперативно удалил запрещенный контент и заблокировал пользователя, разместившего его.

О том, что Telegram пропал из App Store, сообщалось ранее 4 августа. Через некоторое время мессенджер вновь стал доступен для скачивания в магазине.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Перед этим ему предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. По данным следствия, мессенджер не удалял многочисленные боты, чаты и каналы, которые использовались для организации преступлений на территории России.

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