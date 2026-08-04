Минобороны показало видео удара по подстанции в Сумской области

Минобороны опубликовало кадры удара по электроподстанции в Сумской области

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры удара по электроподстанции в Сумской области. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Обесточили предприятия ВПК в Сумской области», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар по электроподстанции, питавшей оборонные украинские предприятия, был нанесен при помощи ударных беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве. В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ).