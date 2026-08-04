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17:10, 4 августа 2026 (обновлено: 17:12, 4 августа 2026)Россия

В Совфеде указали на трансформацию Украины

Сенатор Карасин: Страны Запада превратили Украину в военно-политический полигон
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» / РИА Новости

Страны Запада превратили Украину в военно-политический полигон. На трансформацию страны указал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями».

«Запад полностью превратил Украину в собственный бесплатный военно-политический полигон», — отметил сенатор.

Карасин также выделил, что Украину стали использовать не только для тестирования современного оружия, но и для политической экспансии.

Ранее в Норвегии заявили, что политика стран Запада в отношении Украины была изначально ориентирована на военное противостояние с Россией, а не на мирное урегулирование конфликта. «Целью было выставить украинцев пушечным мясом, чтобы ослабить стратегического соперника НАТО», — подчеркнул профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

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