Сенатор Карасин: Страны Запада превратили Украину в военно-политический полигон

Страны Запада превратили Украину в военно-политический полигон. На трансформацию страны указал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями».

«Запад полностью превратил Украину в собственный бесплатный военно-политический полигон», — отметил сенатор.

Карасин также выделил, что Украину стали использовать не только для тестирования современного оружия, но и для политической экспансии.

Ранее в Норвегии заявили, что политика стран Запада в отношении Украины была изначально ориентирована на военное противостояние с Россией, а не на мирное урегулирование конфликта. «Целью было выставить украинцев пушечным мясом, чтобы ослабить стратегического соперника НАТО», — подчеркнул профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.