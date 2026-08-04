Отрезавшую голову дайверу лодку начали искать в российском регионе

СК ищет в Ленобласти водителя лодки, под винтами которой погиб дайвер на Ладоге

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП в акватории Ладожского озера в Ленинградской области, жертвой которого стал 57-летний мужчина во время подводной рыбалки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение. Начат поиск водителя моторной лодки, винтами которой отрезало голову и руку дайверу, отмечает ТАСС.

ЧП произошло в ночь на 1 августа на участке истока реки Невы в бухте Петрокрепость Морозовского городского поселения.

Ранее сообщалось, что столкновение прогулочного катера со скалой в Дагестане произошло по вине водителя судна. 28 апреля во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением. В результате произошло столкновение судна со скалой. Жертвой ЧП стала женщина, еще несколько пассажиров катера получили травмы.