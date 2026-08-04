Сыгравшая лысую проститутку в «Брате-2» актриса показала фото с сыном

Звезда «Брата-2» Дарья Юргенс показала фото с сыном Егором Лесниковым

Российская актриса Дарья Юргенс показала фото с сыном и коллегой Егором Лесниковым. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сыгравшая лысую проститутку Мэрилин в фильме «Брат-2» звезда и ее 35-летний наследник предстали перед камерой в полный рост на фоне санатория в Новгородской области. Мужчина надел черную футболку поло, брюки карго в тон и бейсболку. В свою очередь, артистка позировала в джинсах и кожаной куртке.

Юргенс родила сына в браке с актером Евгением Дятловым, с которым в 1996 году развелась из-за измен. Мальчик получил фамилию деда по материнской линии, актера Георгия Лесникова, а его детство прошло в семье второго мужа звезды, Петра Журавлева.

Также у знаменитости есть дочь Александра Юргенс. В 2022 году артистка рассказала, что родила ее от женатого мужчины из научной сферы после курортного романа. При этом отцом девушка считает каскадера Сергея Великанова, с которым ее мать состоит в отношениях около 20 лет.

В мае Дарья Юргенс показала фото дочери в честь ее 23-летия.