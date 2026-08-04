Депутат Миронов: План Зеленского по давлению на Россию приблизил победу Москвы

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что 40-дневный план президента Украины Владимира Зеленского по давлению на Россию провалился и привел к обратному эффекту, лишь приблизив победу Москвы. Об этом он рассказал RT.

Миронов считает, что украинские удары по гражданским объектам и мирным жителям не запугали российское общество, а наоборот — сплотили его и показали истинную суть Украины.

«План был до омерзения прост: теракты и атаки на мирных жителей и гражданские объекты. Впрочем, иного от нациста и террориста Зеленского и его подручных было сложно ожидать. Они планировали расшатать, запугать российское общество, вызвать недовольство властями, но добились ровно обратного — даже далеким от СВО и политики людям в России стало понятно, что из себя представляет киевский режим», — сказал Миронов.

По его словам, удары по гражданским судам привели к более решительным действиям России на Черном море, а наращивание точечных ударов по логистике ВСУ, по мнению депутата, не позволит Западу помешать завершить СВО.

Миронов подчеркнул, что именно осознание провала своего плана и ухудшающееся положение на фронте снова подтолкнули Киев к призывам о перемирии. Ранее украинская сторона объявила о начале 40-дневной операции против российских энергетических объектов, в рамках которой наносились удары по НПЗ и гражданской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что 4 августа Владимир Зеленский согласовал новые операции против России. Об этом он пообщался с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Покладом.