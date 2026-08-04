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21:20, 4 августа 2026 (обновлено: 21:32, 4 августа 2026)Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский портал «Новости. Live» в Telegram-канале.

В какой части города были слышны взрывы, не уточняется. Информация о пострадавших и возможных разрушениях в настоящий момент отсутствует. Киевский мэр Виталий Кличко пока не комментировал ситуацию.

По данным официальной карты Минцифры Украины, в столице и части Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. Сообщалось, что в результате атаки загорелся один из объектов.

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