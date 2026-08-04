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22:00, 4 августа 2026 (обновлено: 22:10, 4 августа 2026)Экономика

Влияние Эль-Ниньо на климат в России оценили

Эколог Хитев: Эль-Ниньо способен влиять на зимы в Сибири и на Дальнем Востоке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: NASA / Reuters

Климатическое явление Эль-Ниньо помогает синоптикам делать сезонные прогнозы погоды и способно влиять на погоду в ряде регионов России. Об этом заявил кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев в разговоре с RT.

Специалист отметил, что одним из факторов, учитываемых при долгосрочных прогнозах, является колебание температуры воды в экваториальной части Тихого океана. «Так, во время Эль-Ниньо, когда вода в океане становится теплее обычного, могут наступать более теплые зимы в Сибири и на Дальнем Востоке. Хотя при этом в отдельные годы он также может усиливать Сибирский антициклон и приносить сильные морозы», — объяснил он. Между тем, отметил Хитев, Эль-Ниньо воздействует на Россию слабее, чем, например, на Северную Америку.

Ряд других факторов, на которые обращают внимание метеорологи при составлении сезонных прогнозов включают в себя состояние арктического льда, положение и интенсивность полярного вихря, Североатлантическое колебание и изменения температуры поверхности океанов, заключил эколог.

Ранее профессор отделения компьютерных наук и инженерии Университета Айдзу Саджи Хамид заверил, что супер-Эль-Ниньо в 2026 году не будет.

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