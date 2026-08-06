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Забота о себе
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01:20, 6 августа 2026Забота о себе

Названо неожиданное воздействие сна на кости и суставы

Биохимик Кертис: Ритмы сна связаны со здоровьем костей и суставов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatoliy Cherkas / Shutterstock / Fotodom

Сон имеет ключевое значение для здоровья суставов и костей, заявили биохимик Энни Кертис и молекулярный биолог Кансу Горгун. Неожиданное воздействие сна они назвали изданию Independent.

Эксперты указали, что костная ткань обновляется непрерывно на протяжении всей жизни. За этот процесс отвечают два типа клеток: остеокласты и остеобласты. Первые удаляют старые и поврежденные клетки костей, вторые — создают новые. «Этот цикл подчиняется суточному ритму: разрушение костной ткани, как правило, достигает пика в начале дня, а образование — в конце», — объяснила Кертис.

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Специалисты подчеркнули, что весь этот процесс связан с ритмами сна, а точнее с выработкой мелатонина. Они предполагают, что вырабатывающийся по ночам гормон может подавлять остеокласты и останавливать разрушение костей. По мнению Гогуна, эта версия объясняет, почему у пожилых людей быстрее разрушаются кости и суставы. «С возрастом выработка мелатонина снижается, циркадные ритмы часто нарушаются», — пояснил ученый.

Специалисты отметили, что на пользу здоровью костей пойдет все, что помогает наладить сон. Они посоветовали придерживаться режима, избегать гаджетов за час перед сном и стараться высыпаться.

Ранее терапевт Максим Губка объяснил причину частых пробуждений по ночам. По его словам, дело может быть в стрессе или скрытом обезвоживании.

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