Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 5 августа 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал три неочевидные причины частых пробуждений среди ночи

Врач Губка: Причиной частых пробуждений среди ночи может быть скрытое обезвоживание
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Терапевт «СМ-Клиника» Максим Губка рассказал, что спровоцировать частые пробуждения могут не только шум, яркий свет, неудобная постель или слишком поздно выпитый кофе. Три неочевидные причины прерывистого сна он раскрыл «Ленте.ру».

Одним из самых неожиданных провокаторов ночных пробуждений врач назвал скрытое обезвоживание. «Недостаточное потребление жидкости в течение дня может сопровождаться жаждой и сухостью во рту ночью, а избыток жидкости вечером — частыми пробуждениями из-за необходимости посетить туалет», — уточнил он.

Еще одной причиной проблемы может быть скрытый болевой синдром и висцеральные нарушения, добавил Губка. Он подчеркнул: незначительные, но постоянные боли в позвоночнике или суставах, кишечные колики, гастроэзофагеальный рефлюкс или дискомфорт со стороны печени далеко не всегда воспринимаются как причина бессонницы. Однако, по словам доктора, при смене положения тела или переходе в более глубокие стадии сна эти ощущения могут усиливаться и провоцировать пробуждение.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Также, как отметил Губка, частые ночные пробуждения могут быть следствием тревоги и стресса. Он объяснил, что хроническое психоэмоциональное перенапряжение изменяет баланс гормонов, прежде всего кортизола и адреналина. Поэтому, даже если днем тревога кажется контролируемой, ночью организм может «расплачиваться» за нее частыми пробуждениями, ночными кошмарами и фрагментацией сна, объяснил специалист.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал, почему всего один бокал вина или пива перед сном сильно ухудшает качество ночного отдыха. Врач предупредил, что употребление алкоголя перед сном значительно усиливает храп и тем самым провоцирует частые пробуждения ночью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Появились кадры ночных ударов по Киеву
    МВД начало проверку бывшего ректора ГИТИСа
    Описана политика Трампа в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах
    Лукашенко захотел создать «абсолютное оружие» против беспилотников
    Рублев проиграл 281-й ракетке мира на турнире ATP
    Самокатчик в маске напал на едва не сбитую им россиянку
    Рост российской экономики объяснили ускорением расходов граждан
    Украина не смогла сбить ни одной ракеты России в ходе ночных ударов
    Телеведущая случайно показала трусы на публике и заставила коллегу «описаться от смеха»
    Раскрыт размер средней зарплаты в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok