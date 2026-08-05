Врач назвал три неочевидные причины частых пробуждений среди ночи

Врач Губка: Причиной частых пробуждений среди ночи может быть скрытое обезвоживание

Терапевт «СМ-Клиника» Максим Губка рассказал, что спровоцировать частые пробуждения могут не только шум, яркий свет, неудобная постель или слишком поздно выпитый кофе. Три неочевидные причины прерывистого сна он раскрыл «Ленте.ру».

Одним из самых неожиданных провокаторов ночных пробуждений врач назвал скрытое обезвоживание. «Недостаточное потребление жидкости в течение дня может сопровождаться жаждой и сухостью во рту ночью, а избыток жидкости вечером — частыми пробуждениями из-за необходимости посетить туалет», — уточнил он.

Еще одной причиной проблемы может быть скрытый болевой синдром и висцеральные нарушения, добавил Губка. Он подчеркнул: незначительные, но постоянные боли в позвоночнике или суставах, кишечные колики, гастроэзофагеальный рефлюкс или дискомфорт со стороны печени далеко не всегда воспринимаются как причина бессонницы. Однако, по словам доктора, при смене положения тела или переходе в более глубокие стадии сна эти ощущения могут усиливаться и провоцировать пробуждение.

Также, как отметил Губка, частые ночные пробуждения могут быть следствием тревоги и стресса. Он объяснил, что хроническое психоэмоциональное перенапряжение изменяет баланс гормонов, прежде всего кортизола и адреналина. Поэтому, даже если днем тревога кажется контролируемой, ночью организм может «расплачиваться» за нее частыми пробуждениями, ночными кошмарами и фрагментацией сна, объяснил специалист.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал, почему всего один бокал вина или пива перед сном сильно ухудшает качество ночного отдыха. Врач предупредил, что употребление алкоголя перед сном значительно усиливает храп и тем самым провоцирует частые пробуждения ночью.

