Хегсет обрушился на СМИ из-за данных об истощении запасов боеприпасов у США

Хегсет: Данные СМИ об истощении запасов боеприпасов у США являются ложью

Данные СМИ об истощении запасов боеприпасов у США из-за войны с Ираном являются ложью. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в соцсети X.

«Этот баннер не правда, CNN. Позор вам», — написал шеф Пентагона.

Хегсет добавил, что американская общественность «недостаточно ненавидит фейковые СМИ».

Ранее издание CNN сообщило, что США в ходе конфликта с Ираном исчерпали до 80 процентов ракет для системы противоракетной обороны THAAD, предназначенный для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет.