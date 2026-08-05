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09:47, 5 августа 2026Мир

Хегсет обрушился на СМИ из-за данных об истощении запасов боеприпасов у США

Хегсет: Данные СМИ об истощении запасов боеприпасов у США являются ложью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Lee / Reuters

Данные СМИ об истощении запасов боеприпасов у США из-за войны с Ираном являются ложью. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в соцсети X.

«Этот баннер не правда, CNN. Позор вам», — написал шеф Пентагона.

Хегсет добавил, что американская общественность «недостаточно ненавидит фейковые СМИ».

Ранее издание CNN сообщило, что США в ходе конфликта с Ираном исчерпали до 80 процентов ракет для системы противоракетной обороны THAAD, предназначенный для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет.

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