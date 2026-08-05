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11:54, 5 августа 2026 (обновлено: 11:56, 5 августа 2026)Мир

ЕС передаст Украине доходы от российских активов

Фон дер Ляйен: ЕС передаст Киеву доходы от активов России в 1,4 миллиарда евро
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) пообещала передать Украине пятый транш доходов от замороженных активов Центрального банка России в 1,4 миллиарда евро. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

«Россия должна заплатить за нанесенный ею ущерб. И мы используем средства, полученные от замороженных российских активов, чтобы обеспечить выполнение этого обязательства», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен отметила, что выделение этих средств Украине необходимо для продолжения боевых действий против России. По ее словам, общая сумма выплат Украине с замороженных российских активов составила 8 миллиардов евро.

Ранее Украина получила от Европейской комиссии транш на 3,47 миллиарда евро из кредита на 90 миллиардов. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз и Киев объединяют промышленный масштаб Европы с «непревзойденной инновационностью Украины».

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