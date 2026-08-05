Бывший генпрокурор России выступил за возвращение смертной казни

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов выступил за возвращение смертной казни. Об этом он сказал во время эфира на радио «Комсомольская правда».
«Я убежден, что в нынешних условиях эту меру наказания вводить нужно, но по отдельным, лишь по отдельным, узко ограниченным категориям дел. Прежде всего — связанным с терроризмом, с преступлениями против мира и человечности», — сказал Скуратов.
Он отметил, что этот вопрос давно волнует и правоприменителей, и теоретиков уголовного права, и криминологов. Скуратов также напомнил, что юридически смертную казнь в России не отменяли, а просто приостановили ее реализацию.
Экс-генпрокурор заявил, что есть как аргументы «за», так и «против». Среди первых — наличие фигурантов, совершивших тяжелейшие преступления, унесшие жизни многих людей и подрывающие устои государственности. По его словам, единственный аргумент «против» — это возможные судебные и следственные ошибки, как, например, по делу Чикатило, когда пострадал невиновный человек.
Он также раскритиковал пожизненное заключение, назвав его несоразмерным для террористов, и отметил, что государство вынуждено тратить значительные средства на содержание таких заключенных. По словам Скуратова, «нечестно, когда заключенные всю жизнь имеют возможность три раза в день спокойно есть, гулять, тогда как у обычного работающего человека порой не хватает времени даже пообедать».
Ранее адвокаты потерпевших по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявил, что исполнители преступления заслуживают смертной казни, для таких преступников необходимо снять мораторий на высшую меру наказания.