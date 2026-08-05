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12:47, 5 августа 2026Силовые структуры

Бывший генпрокурор России выступил за возвращение смертной казни

Экс-генпрокурор Скуратов выступил за введение смертной казни
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов выступил за возвращение смертной казни. Об этом он сказал во время эфира на радио «Комсомольская правда».

«Я убежден, что в нынешних условиях эту меру наказания вводить нужно, но по отдельным, лишь по отдельным, узко ограниченным категориям дел. Прежде всего — связанным с терроризмом, с преступлениями против мира и человечности», — сказал Скуратов.

Он отметил, что этот вопрос давно волнует и правоприменителей, и теоретиков уголовного права, и криминологов. Скуратов также напомнил, что юридически смертную казнь в России не отменяли, а просто приостановили ее реализацию.

Экс-генпрокурор заявил, что есть как аргументы «за», так и «против». Среди первых — наличие фигурантов, совершивших тяжелейшие преступления, унесшие жизни многих людей и подрывающие устои государственности. По его словам, единственный аргумент «против» — это возможные судебные и следственные ошибки, как, например, по делу Чикатило, когда пострадал невиновный человек.

Он также раскритиковал пожизненное заключение, назвав его несоразмерным для террористов, и отметил, что государство вынуждено тратить значительные средства на содержание таких заключенных. По словам Скуратова, «нечестно, когда заключенные всю жизнь имеют возможность три раза в день спокойно есть, гулять, тогда как у обычного работающего человека порой не хватает времени даже пообедать».

Ранее адвокаты потерпевших по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявил, что исполнители преступления заслуживают смертной казни, для таких преступников необходимо снять мораторий на высшую меру наказания.

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