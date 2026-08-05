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13:45, 5 августа 2026 (обновлено: 14:03, 5 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский пожаловался на сокращение поставок Киеву средств противоракетной обороны

Зеленский: В 2026 году значительно сократились поставки средств ПРО Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В 2026 году значительно сократились поставки средств противоракетной обороны (ПРО) Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«И речь идет не только об этом летнем времени, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года», — написал украинский лидер.

По его словам, важно, чтобы были политические решения по поставкам и ускорению производственных процессов. Зеленский уточнил, что в частности это касается их локализации в Украине.

Ранее были раскрыты детали переговоров по производству Patriot на Украине. Сообщалось, что США продолжают обсуждение с Киевом по лицензии.

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