Раскрыты детали переговоров по производству Patriot на Украине

Reuters: США продолжают переговоры с Киевом по лицензии на производство Patriot

Соединенные Штаты продолжают переговоры с Киевом по предоставлению лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot даже после того, как президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что США изучают несколько возможных путей будущего сотрудничества с Украиной в оборонной промышленности, добавив, что любое соглашение должно ставить во главу угла безопасность американских технологий», — говорится в публикации.

По информации источников агентства, в ходе переговоров обсуждаются такие варианты, как производство компонентов Patriot на Украине с последующей отправкой их в Германию для окончательной сборки, включение Украины в существующую американо-европейскую программу по производству ракет-перехватчиков для Patriot, а также предоставление Киеву возможности производить более дешевую версию ракет PAC-3.

31 июля Трамп заявил, что США не давали согласия на производство Украиной ракет для систем ПВО Patriot, хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал обратное. Сообщалось, что глава Белого дома надеялся добиться компромиссов со стороны Киева и Евросоюза, поэтому первоначально и пообещал предоставление лицензии.