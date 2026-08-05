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11:05, 5 августа 2026 (обновлено: 11:11, 5 августа 2026)Россия

Друг Усольцевых назвал новую версию бесследного исчезновения семьи

KP.RU: Друг Усольцева Дегтярев считает, что члены пропавшей семьи могли не дойти до тайги
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Исследователь и друг бесследно пропавших в Красноярском крае Усольцевых Валентин Дегтерев считает, что члены семьи могли не дойти до тайги. Новую версию он озвучил в беседе с KP.RU.

«Думаете, он краской одной занимался? Человек он очень разносторонний, видимо, с кем-то вступил в конфликт. И ехал он туда с кем-то встретиться», — заявил Дегтярев.

Он также назвал продолжение поисков семьи в тайге бессмысленными. По мнению собеседника издания, искать Усольцевых следует в другом месте.

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В частности, он обратил внимание на то, что перед походом Усольцевы зашли на территорию юрты, которая строится на окраине поселка Кутурчин, после чего их якобы никто не видел. По его словам, видевшие их на тропе туристы могли спутать Усольцевых с другой семьей. Дегтярев уверяет, что в тот же день там гуляла другая семья с маленькой девочкой и собакой.

«Как они зашли за ворота — все. Почему они пошли таким маршрутом, непонятно. Можно было и не заходить туда. Их нужно искать либо у юрты, либо прямо у начала тропы, недоходя до курумников. Там они бы не поднялись», — заключил он.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали. Исследователь и друг семьи Валентин Дегтерев предположил, что Усольцевы могут находиться в разных местах.

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