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Бывший СССР
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11:48, 5 августа 2026Бывший СССР

В МИД Украины отреагировали на уничтожение крупнейшего склада украинского маркетплейса

Сибига призвал не прекращать поставки перехватчиков ракет после удара по складу Rozetka
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Lee Jin-man / Pool / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал не прекращать поставки перехватчиков ракет после удара по складу украинского маркетплейса Rozetka. Слова дипломата опубликовал Telegram-канал ведомства.

«Российские удары не прекращаются, поэтому не может быть перерывов в поддержке Украины со стороны партнеров (...) Каждая перехваченная ракета имеет значение», — заявил дипломат.

Ранее соучередитель Rozetka Ирина Чечеткина заявила, что крупнейший склад компании был уничтожен в результате ночных ударов по Киевской области. По ее словам, здание не подлежит восстановлению.

До этого Минобороны России сообщало, что российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка». Он использовался для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой и средней дальности и комплектующих для них.

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