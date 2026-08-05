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13:02, 5 августа 2026 (обновлено: 13:13, 5 августа 2026)Экономика

Россияне поделились отношением к электросамокатам

«Ясно» и «Юрент»: Поездки на электросамокатах улучшают настроение у 40 % россиян
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Почти треть россиян (30 процентов) чувствуют себя спокойнее во время поездок на электросамокатах, а еще 21 процент опрошенных восстанавливают так эмоциональное состояние. Отношение к этому виду транспорта высказали участники исследования онлайн-сервиса психологической поддержки «Ясно» и сервиса аренды самокатов «Юрент», пишет «Газета.ru».

По данным аналитиков, более 35 процентов респондентов пользуются электросамокатами каждый день. Для 22 процентов такая поездка становится способом отдохнуть в течение дня, а 21,2 процента так восстанавливают эмоциональный ресурс.

«Прогулка, тишина или поездка на самокате позволяют вниманию соскользнуть с внешних требований и обратиться внутрь. Насторожить должна навязчивость этого желания, когда стремление сбежать от дел возникает все чаще и уже не приносит облегчения», — пояснила психоаналитический психотерапевт, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

Чаще всего россияне предпочитают арендовать самокат после тяжелого рабочего дня. 22 процента опрошенных выбирают поездки, чтобы почувствовать себя свободнее, а 15,9 процента — когда хотят побыть наедине с собой. После поездки 40,5 процента респондентов ощущают улучшение настроения, а у 10,7 процента снижается уровень стресса.

Ранее стало известно, что в России резко выросло число дорожно-транспортных происшествий с самокатами. За пять месяцев 2026 года аварий стало больше на 32 процента.

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