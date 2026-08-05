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14:07, 5 августа 2026Экономика

Страна НАТО резко нарастила закупки ключевой российской продукции

РИА Новости: Экспорт российских удобрений в Турцию вырос в 4,2 раза в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам июня 2026 года суммарная стоимость поставок российских удобрений в Турцию увеличилась более чем в 4 раза в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте экспорта ключевой отечественной продукции в страну НАТО сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

За отчетный период российские экспортеры отправили в Турцию удобрений на общую сумму 19,9 миллиона долларов. В месячном выражении стоимость поставок подскочила в 1,7 раза, в годовом — в 4,2 раза.

Наращивание отгрузок позволило России войти в тройку крупнейших экспортеров удобрений на турецкий рынок (месяц назад находилась на четвертой строчке). Лидером рейтинга оказался Китай с результатом 25,5 миллиона долларов, а на втором месте расположилось королевство Марокко (24,4 миллиона). В топ-5 также вошли Туркмения (8,04 миллиона) и Оман (6,4 миллиона).

Увеличению стоимости поставок российских удобрений способствует главным образом война в Иране. Кризис на Ближнем Востоке привел к блокировке важнейшей логистической артерии региона — Ормузского пролива. Риски регулярных обстрелов судов стали причиной ограничения экспорта ключевыми глобальными игроками — Китаем, РФ, Турцией и Египтом. Даже если судоходство в Ормузе начнет восстанавливаться в обозримом будущем, прогнозировали эксперты, процесс восстановления поставок азота, фосфатов и серы будет медленным и неравномерным, а цены на эту продукцию продолжат оставаться высокими.

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