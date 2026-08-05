Появились подробности о главе российских Войск беспилотных систем

Глава Войск беспилотных систем Лямин оказался уроженцем Белоруссии

Глава Войск беспилотных систем Денис Лямин оказался уроженцем Белоруссии. Подробности о руководителе нового рода российских войск появились в публикации Telegram-канала «Белорусский силовик».

Как рассказали в проекте, Лямин родился в населенном пункте под Минском.

«Он родом из Слуцка Минской области, потомственный военный. О нем слышал только хорошее», — высказался о главе Войск беспилотных систем автор канала.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с руководством Минобороны. Во встрече приняли участие глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток». Во время мероприятия было решено назначить на должность командующего Войсками беспилотных систем Дениса Лямина, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба.