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15:07, 5 августа 2026Россия

Появились подробности о главе российских Войск беспилотных систем

Глава Войск беспилотных систем Лямин оказался уроженцем Белоруссии
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Глава Войск беспилотных систем Денис Лямин оказался уроженцем Белоруссии. Подробности о руководителе нового рода российских войск появились в публикации Telegram-канала «Белорусский силовик».

Как рассказали в проекте, Лямин родился в населенном пункте под Минском.

«Он родом из Слуцка Минской области, потомственный военный. О нем слышал только хорошее», — высказался о главе Войск беспилотных систем автор канала.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с руководством Минобороны. Во встрече приняли участие глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток». Во время мероприятия было решено назначить на должность командующего Войсками беспилотных систем Дениса Лямина, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба.

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