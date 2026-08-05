Кадровые перестановки на Украине вызвали возмущение на Западе

Handelsblatt: Кадровые перестановки на Украине вызвали серьезные проблемы для Зеленского

Перестановки в правительстве Украины стали причиной серьезных проблем для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Перестановки в кабинете министров обернулись для него политическим кризисом. (...) Тысячи людей вышли на улицы, протесты продолжались несколько недель. Последствия этого решения ощущаются до сих пор», — говорится в публикации.

Уточняется, что западные союзники Украины выразили обеспокоенность из-за смены военного руководства во время конфликта.

Издание отмечает, что «хаотичная перестановка» завершилась после назначения секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Ранее депутат Херсонской областной думы Александр Фомин заподозрил Рустема Умерова в планах продавать разведданные на новой должности главы СВР Украины.