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16:04, 5 августа 2026 (обновлено: 16:30, 5 августа 2026)Интернет и СМИ

Кадровые перестановки на Украине вызвали возмущение на Западе

Handelsblatt: Кадровые перестановки на Украине вызвали серьезные проблемы для Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Перестановки в правительстве Украины стали причиной серьезных проблем для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Перестановки в кабинете министров обернулись для него политическим кризисом. (...) Тысячи людей вышли на улицы, протесты продолжались несколько недель. Последствия этого решения ощущаются до сих пор», — говорится в публикации.

Уточняется, что западные союзники Украины выразили обеспокоенность из-за смены военного руководства во время конфликта.

Издание отмечает, что «хаотичная перестановка» завершилась после назначения секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Ранее депутат Херсонской областной думы Александр Фомин заподозрил Рустема Умерова в планах продавать разведданные на новой должности главы СВР Украины.

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