Устроившая самоподжог в проданной квартире московская пенсионерка спланировала месть

Mash: Устроившая самоджог в квартире пенсионерка заранее разлила горючую жидкость

Устроившая самоподжог в квартире 68-летняя москвичка спланировала все заранее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, женщина заранее разлила горючую жидкость в квартире из-за мести. После прихода приставов она отлучилась в дальную комнату, где устроила поджог. По словам пришедшей с приставами покупательницы квартиры, пламя случайно зацепило пенсионерку.

Момент самоподжога 68-летней жительницей Москвы в квартире попал на видео.

Сейчас женщина находится под аппаратом ИВЛ. У нее диагностировано 70 процентов ожогов тела — сгорели спина, грудь и живот. Известно, что в 2025 году у нее был обнаружен рак.