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Силовые структуры
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14:12, 5 августа 2026 (обновлено: 14:20, 5 августа 2026)Силовые структуры

Момент самоподжога московской пенсионерки в квартире попал на видео

Shot: Пенсионерка устроила поджог после того, как пристав вскрыл квартиру и зашел внутрь
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Момент самоподжога 68-летней жительницей Москвы в квартире попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На видео показано, как пристав и сотрудник вошли в квартиру и в одной из комнат вспыхнуло яркое пламя.

По данным канала, женщина устроила пожар сразу после того, как пристав и сотрудник службы исполнения вскрыли квартиру и зашли внутрь.

Ранее сообщалось, что 68-летняя москвичка подожгла себя при судебных приставах, пришедших вместе с покупательницей ее квартиры. Огонь перекинулся на жилье и начался пожар. Его смогли ликвидировать.

Из дома спасли двух человек, одному из них потребовалась госпитализация. Пострадали судебный пристав и сотрудник службы исполнения, а также сама женщина.

Сейчас она находится под аппаратом ИВЛ. У нее диагностировано 70 процентов ожогов тела — сгорели спина, грудь и живот. Известно, что в 2025 году у нее был обнаружен рак.

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