Мусорщики помогли женщине найти ее лотерейный билет на 110 миллионов рублей

Мусорщики помогли итальянке, выигравшей миллион евро, найти ее лотерейный билет

В Италии мусорщики помогли женщине найти выигрышный лотерейный билет на миллион евро (около 110 миллионов рублей). Об этом сообщает The Guardian.

Случай произошел в городе Битонто. Местная жительница всегда выбирала одни и те же числа, связанные с близким ей человеком. После розыгрыша она отправилась в магазин проверить билет. Когда сканер показал «не подлежит оплате», женщина решила, что проиграла, и выбросила билет.

Дома она узнала, что в действительности ее номера выиграли, а сканер не сработал из-за того, что выигрыш был слишком большой. Женщина бросилась обратно, но выброшенного билета уже не было — мусор вывезли. Чтобы не потерять миллион евро, она позвонила в компанию SANB, которая организует вывоз мусора в городе. Менеджер согласился ей помочь с условием, что она покроет расходы на поиски.

Диспетчеры SANB смогли отследить нужный мусоровоз и остановить его. Сотрудники искали билет более суток, перебирая груды отходов на специализированном предприятии, и нашли его «целым и невредимым». Когда женщине сообщили об этом, она заплакала от счастья.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вашингтон выиграла в лотерею крупную сумму, поставив на преследующее ее число 29 тысяч. Призовые деньги она решила потратить на ремонт дома.