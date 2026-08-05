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Из жизни
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15:16, 5 августа 2026Из жизни

Мусорщики помогли женщине найти ее лотерейный билет на 110 миллионов рублей

Мусорщики помогли итальянке, выигравшей миллион евро, найти ее лотерейный билет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

В Италии мусорщики помогли женщине найти выигрышный лотерейный билет на миллион евро (около 110 миллионов рублей). Об этом сообщает The Guardian.

Случай произошел в городе Битонто. Местная жительница всегда выбирала одни и те же числа, связанные с близким ей человеком. После розыгрыша она отправилась в магазин проверить билет. Когда сканер показал «не подлежит оплате», женщина решила, что проиграла, и выбросила билет.

Дома она узнала, что в действительности ее номера выиграли, а сканер не сработал из-за того, что выигрыш был слишком большой. Женщина бросилась обратно, но выброшенного билета уже не было — мусор вывезли. Чтобы не потерять миллион евро, она позвонила в компанию SANB, которая организует вывоз мусора в городе. Менеджер согласился ей помочь с условием, что она покроет расходы на поиски.

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Диспетчеры SANB смогли отследить нужный мусоровоз и остановить его. Сотрудники искали билет более суток, перебирая груды отходов на специализированном предприятии, и нашли его «целым и невредимым». Когда женщине сообщили об этом, она заплакала от счастья.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вашингтон выиграла в лотерею крупную сумму, поставив на преследующее ее число 29 тысяч. Призовые деньги она решила потратить на ремонт дома.

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