Украине предрекли сокращение товарооборота с ЕС

Аналитик Саливон: Жара в Европе может существенно сказаться на товарообороте с Украиной

Аномальная жара в Европе может существенно сказаться на товарообороте Европейского союза (ЕС) и Украины. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступила эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арина Саливон.

В краткосрочной перспективе товарооборот между Украиной и ЕС действительно сократится по отдельным категориям. (...) При этом важно отметить, что долгосрочный эффект зависит от продолжительности засухи Арина Саливон эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Как подчеркнула Саливон, при восстановлении уровня воды в Дунае вернуть прежний объем поставок будет невозможно при сохранении угроз судоходству в районе портов Большой Одессы. По мнению аналитика, в настоящий момент также уже можно говорить о проявлении последствий энергетического кризиса в странах ЕС, в том числе и для Украины. Она отметила, что страны — импортеры Киева располагают меньшим ресурсом для экспорта и сами наращивают объем закупок электроэнергии на региональном рынке.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о возможности выделения Киеву дополнительных 45 миллиардов евро. По ее словам, уже одобренный в ЕС кредит на 90 миллиардов евро покрывает две трети потребностей Киева на 2026 и 2027 годы.