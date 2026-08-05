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16:48, 5 августа 2026Экономика

Россиян предупредили о нашествии гигантских медуз

Океанолог Таврический: Гигантские медузы ропилемы приближаются к водам России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sebastian_Photography / Shutterstock / Fotodom  

Гигантские медузы ропилемы приближаются к водам России на фоне потепления. О нашествии огромных животных предупредил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический, его слова передает aif.ru.

По словам ученого, на фоне изменения климата другими становятся и гидрологические условия — поэтому в Приморском крае начали появляться не только рыба фугу, но и медузы, которые мигрируют из более теплых областей Тихого океана.

Таврический допустил, что гигантские медузы не распространятся дальше Приморья, так как им помешают другие течения. При этом так далеко раньше эти животные не заплывали. Специалист рассказал, что ропилемы регулярно появляются в Амурском и Уссурийском заливах уже около 25 лет. В отдельные годы их было настолько много, что их приходилось отлавливать, перерабатывать и отправлять на переработку в Китай. Сейчас у берегов Владивостока обнаружили лишь небольшое количество таких медуз — их миграция еще только начинается.

Ранее небо в районе Кизляра в Дагестане потемнело из-за нашествия саранчи.

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