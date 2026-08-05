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17:33, 5 августа 2026 (обновлено: 18:32, 5 августа 2026)Мир

Оценены шансы США и Ирана заключить предварительное соглашение

CNN: Вероятность заключения Ираном и США предварительного соглашения составляет 50 %
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Шансы заключения Ираном и США предварительного соглашения к 7 августа оцениваются в 50 процентов. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

«Высокопоставленный чиновник из стран Персидского залива, знакомый с ходом переговоров, предположил, что вероятность заключения сделки к пятнице составляет примерно 50 на 50», — утверждается в публикации.

По данным собеседника издания, одна из проблем заключается в том, что в иранскую делегацию не входит представитель радикального Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которому необходимо будет утвердить детали соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал появление результатов переговоров с Ираном.

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