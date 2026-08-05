На Украине заявили об уничтожении главного логистического центра крупной компании

«РБК-Украина»: В Киеве ночью 5 августа был уничтожен логистический центр INTERTOP Ukraine

В Киеве ночью 5 августа был уничтожен главный логистический центр одной из крупнейших украинских компаний INTERTOP Ukraine. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Масштабы разрушений чрезвычайно велики. За считаные минуты был уничтожен один из ключевых логистических объектов компании, который бесперебойно работал с 2009 года», — передает издание заявление компании.

Уточняется, что в результате удара по центру никто не пострадал.

Российская армия в ночь на 5 августа нанесла массированный комбинированный удар по важным украинским стратегическим целям. Атака на Киев и область стала одной из самых мощных за последнее время.