Россиянам дали совет по наблюдению за солнечным затмением

Астроном Бурмистров: Наблюдать за затмением Солнца лучше на северо-западе

12 августа россияне смогут увидеть полное солнечное затмение, которое продлится несколько часов. Как безопасно за ним наблюдать, «Газете.Ru» рассказал астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Затмение начнется в 17:34, а его пик придется на 20:46 — именно тогда Луна полностью закроет солнечный диск на 2 минуты 18 секунд. Тень Луны будет двигаться по Земле с запада на восток со скоростью около километра в секунду, поэтому облик неба будет меняться от региона к региону, предупреждает астроном.

Для наблюдения за событием Бурмистров советует выбирать открытую местность на северо-западе — с этой стороны небо будет оставаться светлым, когда Солнце начнет скрываться за Луной и опустится к самой линии горизонта. Лучше всего его будет видно в Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге.

Смотреть на небо в такой момент незащищенными глазами опасно, подчеркивает Бурмистров. Излучение такой силы может повредить светочувствительные клетки сетчатки, при этом боли человек не почувствует. Поэтому смотреть на солнечное затмение необходимо в сертифицированных солнцезащитных очках или пользоваться специализированной оптикой.

Также специалисты рекомендуют смотреть на затмение через бинокль или телескоп, на которых установлен сертифицированный солнечный фильтр, либо проецировать изображение Солнца через небольшое отверстие на бумажный лист. При этом обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло, CD-диски, рентгеновские снимки или цветная пленка не защитят глаза должным образом.