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19:51, 5 августа 2026Россия

В России высказались о борьбе Залужного и Зеленского

Бородай: Заявления Залужного об украинском ВПК являются борьбой с Зеленским
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Заявления посла Украины в Лондоне Валерия Залужного о военно-промышленном комплексе (ВПК) являются амбициями в борьбе за власть с Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай, чьи слова приводит ТАСС.

«Внутри террористической организации, так называемой Украины, обостряется внутренняя борьба. Да, борьба за власть. Все прекрасно понимают, что Зеленский — давным-давно хромая утка. (…) Поэтому Залужный, конечно, констатирует ошибки и провалы своего оппонента, скажем так, в борьбе за власть», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что Зеленский уже утратил легитимность, а Залужный один из претендентов на пост президента Украины. Бородай также подчеркнул, что посол в Лондоне не скрывает своих президентских амбиций.

Ранее Валерий Залужный прокомментировал ситуацию вокруг возможного вступления Украины в НАТО. Он оценил шансы Украины вступить в Североатлантический альянс и подчеркнул, что этого никогда не произойдет.

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