Останки пропавшей в Греции туристки нашли в чемодане в заброшенном здании

People: Останки пропавшей в Греции британской туристки нашли в чемодане в Афинах

Останки британской туристки, пропавшей в Греции, нашли в чемодане в заброшенном здании в Афинах. Об этом сообщает портал People.

По данным источника, 38-летняя Элизабет-Джейн Росс прилетела из Великобритании в курортную страну в конце июня и остановилась у друзей. Она сказала им, что 15 июля собирается встретиться со своими приятелями из США, уехала и пропала.

В этот же день одна из ее греческих подруг получила сообщение с номера телефона Росс, в котором она якобы написала, что хочет немного побыть одна. А отец британки рассказал полиции, что продолжал получать сообщения от своей дочери до момента, пока не были опознаны ее останки.

Записи с камер видеонаблюдения вывели полицейских на след 26-летнего бездомного мужчины с многочисленными татуировками на теле, который впоследствии признался в перевозке тела Росс в чемодане. Он также подозревается в использовании банковских карт туристки. Подозреваемого арестовали, но официальные обвинения пока предъявлены не были.

Ранее туристка из США поехала на отдых в Венгрию, пропала без вести после ночи в клубе и была найдена бездыханной. Расправившийся с ней мужчина спрятал останки в чемодане в лесу. Его приговорили к 14 годам тюрьмы.

